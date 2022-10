Puglia, foto e sms hot tra mamma e figlio

18 ottobre 2022 a

Si scambiano messaggi hot per mesi, poi si incontrano e scoprono di essere mamma e figlio. La sconvolgente storia arriva dalla Puglia, in provincia di Taranto. Prima di darsi appuntamento e incontrarsi per la prima volta dal vivo, i due si sono conosciuti su una piattaforma di incontri hot con foto e nickname oscurati. La frequentazione virtuale è andata avanti fino a quando non hanno deciso di combinare un appuntamento. E solo lì, quando si sono ritrovati faccia a faccia, hanno scoperto l'impensabile. Rispettivamente mamma e figlio, maggiorenne.

A riportarla è il blog Noi Notizie, secondo cui i due erano completamente ignari dell’identità reciproca. Proprio perché oltre a non sapere il loro vero nome, non si erano mai scambiati delle foto, altrimenti la verità sarebbe giunta a galla molto prima. Per diverse mesi, i due non si sono mai visti di persona. A quanto pare, si sarebbero incrociati in rete in modo casuale, così avrebbero iniziato a parlare dapprima in maniera generica, e poi in maniera confidenziale, fino a scendere nei messaggi piccanti. Le parole che i due si sono scambiati si sarebbero poi tramutate in messaggi a sfondo sessuale, arrivando perfino a scambiarsi immagini hot del proprio corpo, senza, ovviamente, mai inquadrare i propri volti.

La vicenda ha subito fatto il giro del web, creando scalpore soprattutto sui social media. Il seguito non si sa con esattezza, ma secondo il blog sia la donna che il ragazzo ne avrebbero subìto conseguenze di tipo depressivo. Cosa alquanto probabile, considerando che la realtà con cui hanno fatto i conti deve essere stata scioccante. Ad ogni modo, la vicenda può far riflettere sulle insidie che spesso si nascondono in rete e, ancora di più, tra le frequentazioni virtuali.