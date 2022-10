Napoli, che fine fa la pizzeria che inventò la Margherita

22 ottobre 2022 a

L'Antica Pizzeria Brandi di Napoli, locale storico nel cuore del capoluogo campano - dove, secondo la tradizione, fu inventata nel 1889 la pizza Margherita, in omaggio alla regina di Savoia - è stata chiusa da Nas e Asl per "scarsa igiene". La decisione da parte delle autorità giunge in seguito di una ispezione effettuata ad agosto nella quale sono state riscontrate delle carenze igienico-sanitarie e per cui state imposte delle prescrizioni. Ma ad oggi il locale sarebbe stato trovato ancora inadempiente. Da qui la chiusura, annunciata nella giornata di mercoledì 20 ottobre. La stessa pizzeria ha comunicato ai propri clienti il fermo - di 48 ore - con uno stringato avviso multilingue sui social "per manutenzione straordinaria".

I clienti più affezionati hanno espresso solidarietà al personale e al titolare, Eduardo Pagnani, che confida in una riapertura in tempi molto rapidi, forse già nel prossimo weekend. All'interno del locale, infatti, sono già in corso i lavori per conformarsi alle disposizioni dettate dei Nas e della Asl. Le irregolarità, che sono costate tre multe per un totale di 4.500 euro, riguarderebbero "600 kg di alimenti privi di tracciabilità” e "presenza di insetti". Eppure, a detta dei collaboratori di Pagnani, l'entità dei rilievi non sarebbe grave: si tratterebbe di un'infiltrazione d'acqua in un locale, di alcune mattonelle rotte e della mancata messa a norma del bidone per la raccolta del vetro.

Messaggi di solidarietà sono arrivati anche da Antonio Pace, presidente dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, che ha pure mosso una critica al provvedimento, in quanto "non colpisce solo Brandi, ma la storia della Margherita e di un intero sistema che gira intorno alla pizza". "Non conosco nel merito le inadempienze contestate" - dice Pace - "ma mi sembra una misura severa. Penso che si potesse essere meno energici e concedere un po' di tempo in più per mettersi in regola". Il presidente dell'associazione, inoltre, teme il danno di immagine per tutta la categoria: "Si tratta di un provvedimento che farà il giro del mondo. Non avrebbe fatto notizia se avesse riguardato un locale qualunque, ma qui siamo di fronte alla storia della pizza che ha in Brandi un testimonial d'eccezione". L'Antica Pizzeria Brandi - con sede in salita Sant'Anna di Palazzo, adiacente a via Chiaia - è infatti segnalata e censita da guide turistiche di mezzo mondo. Ma non è solo rinomata per aver creato la prima pizza Margherita, vanta anche il titolo di "più antica pizzeria del mondo", aperta nel 1760.