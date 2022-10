Meteo, Giuliacci ora rivela la data: quando arriva il grande freddo

27 ottobre 2022 a

A ridosso di novembre, il freddo inizia a farsi sentire. Stando alle previsioni di Mario Giuliacci il mese che si appresta ad arrivare alternerà giornate soleggiate, ma anche neve e calo delle temperature. "Nella prima settimana di novembre - fa sapere il colonnello -. Anche le ultime proiezioni dei modelli previsionali infatti sembrano confermare le prime infiltrazioni di aria fredda al Nord già intorno al 2-3 novembre, con le correnti fredde destinate poi a propagarsi al resto della Penisola nei giorni successivi, e quindi le temperature destinate a tornare quasi dappertutto nella norma entro il primo weekend di novembre".

Non è escluso neppure l'arrivo della neve, che imbiancherà le vette a quota medio-alta. Complice l'arrivo della cosiddetta Niña. Di cosa si tratta? Semplice, di un anomalo raffreddamento delle acque del Pacifico Tropicale con effetti sul clima. Da qui l'aria gelida che negli ultimi due anni ha caratterizzato la fine di novembre.

Al momento non sappiamo se questa sarà la sorte che ci toccherà anche nel 2022. Di certo la Niña riserba sempre sorprese. Come il fenomeno influenza la circolazione atmosferica autunnale in Europa infatti appare ancora poco chiaro, "ma certo - conclude Giuliacci - questa è una possibilità concreta". Insomma, a novembre freddo e neve potranno bussare alle nostre porte, ma per potersi sbilanciare è ancora troppo presto.