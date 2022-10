Meteo, Giuliacci rivela: "Quando arriva valanga di pioggia"

30 ottobre 2022 a

Ci siamo. L'autunno sta bussando alla porta, e dopo questo weekend sarà evidente un po' in tutta Italia. Dalla prossima settimana, infatti, tornerà la pioggia. È quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti sul fronte meteo che confermano l'arrivo di un ciclone che decreterà una decisa svolta autunnale. A riportare il dato è il colonnello Mario Giuliacci, le cui proiezioni sul medio periodo indicano un lunedì 31 ottobre ancora piuttosto stabile e soleggiato. Ma già da martedì 1 novembre sarebbe confermato l'arrivo di correnti instabili in grado di provocare uno sblocco atmosferico a livello europeo, portando, così, le prime piogge sulle regioni del Nord Ovest.

Il giorno successivo, giovedì 3 novembre, le piogge si estenderanno anche al resto del Nord, accompagnate da nevicate che sulle Alpi che si spingeranno anche a quote basse, in alcune zone perfino sotto i 1500 metri. E il resto dell'Italia? Venerdì 4 il maltempo si propagherà anche alle regioni centrali e meridionali, risparmiando, in modo parziale, solo il versante ionico della Penisola. Insomma, la prima perturbazione di novembre promette di bagnare gran parte dello Stivale. Ma non è tutto. Oltre ad aprire l'ombrello, toccherà anche mettere mano all'armadio, in quanto la perturbazione atlantica in arrivo farà calare le temperature in maniera drastica rispetto alle ultime settimane, portandole su valori più consoni alla stagione.