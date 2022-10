Meteo, Giuliacci sgancia la bomba: "Freddo confermato, ecco quando"

29 ottobre 2022 a

Estate interminabile? A quanto pare no. Secondo le ultime proiezioni meteo di Mario Giuliacci il vero autunno è alle porte e il freddo non tarderà ad arrivare. Di conseguenza, il caldo anomalo che ci ha accompagnato nell'ultimo periodo, sin da quando sul calendario è cominciato ufficialmente l'equinozio di autunno (23 settembre), ha ormai i giorni contati, e al suo posto sono previste temperature tipiche del mese di novembre, con picchi addirittura invernali.

Questi ultimi giorni di ottobre vedono ancora temperature miti e quasi estive, se non fosse per le ore di luce ridotte, che inevitabilmente spingono in giù il termometro durante la notte. In pratica, fino a lunedì 31 sull'Italia insisterà l'alta pressione, il che comporta ancora giornate piene di sole. Sarà con gli inizi di novembre però che l'alta pressione, ritirandosi, aprirà la strada all'arrivo del vero autunno. Per cui, già nella giornata di mercoledì 2 delle correnti fredde di origine nord-atlantica si infiltreranno sul Nord Italia e faranno scendere le temperature in modo evidente. Nei due giorni successivi poi l'aria fredda si propagherà anche al Centro e al Sud, ed è così che entro il primo weekend di novembre un'ondata di freddo avvolgerà tutta l'Italia. Tutto ciò comporterà temperature su valori normali per la stagione, che rimarranno stabili anche nei giorni successivi, almeno fino al 10 novembre.