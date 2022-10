Milano, sparatoria in strada: chi è la vittima (e cosa c'entra con l'Inter)

29 ottobre 2022 a

a

a

Sparatoria in strada a Milano: a farne le spese Vittorio Baiocchi, pregiudicato e capo ultrà dell’Inter. L’episodio si è verificato intorno alle 19.50 a Figino, alla periferia ovest del capoluogo lombardo, in via Fratelli Zanzottera, ovvero non lontano dal domicilio della vittima. Le sue condizioni sono subito state definite critiche dagli operatori sanitari che lo hanno soccorso.

Baiocchi è un pluripregiudicato e ha trascorso in carcere 26 anni complessivi: potrebbe quindi trattarsi di omicidio, forse per qualche regolamento di conti. Un episodio quindi profondamente diverso da quello avvenuto un paio di giorni fa al supermercato del centro Milanofiori di Assago, dove un uomo mentalmente instabile ha avuto un raptus che lo ha indotto ad accoltellare cinque persone, uccidendone una. Tra i feriti anche il calciatore del Monza Pablo Mari, che se l’è vista brutta.