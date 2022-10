Meteo, ponte rovinato: dove arrivano tempeste e pioggia

31 ottobre 2022 a

Ottobre si chiude con il caldo. Anche l'ultimo giorno del mese vede l’anticiclone africano portare il caldo fuori stagione. Da Ognissanti, però, l’alta pressione inizierà a indebolirsi con il transito di due perturbazioni, la più intensa in arrivo giovedì, Da quel giorno l'Italia verrà attraversata da correnti atlantiche che porteranno aria più fresca e umida e qualche impulso perturbato. Domani, martedì 1 novembre, al Nord-Ovest una prima debole perturbazione tornerà a far piovere. Piccolo poi calo delle temperature al Nord e sulle regioni tirreniche. Mercoledì 2 novembre, invece, ci sarà un temporaneo rialzo della pressione. Stando agli ultimi aggiornamenti di Meteo Expert la perturbazione si prolungherà alla giornata di giovedì, specialmente al Nord. Stesso discorso per venerdì, quando venti e rovesci si abbatteranno anche sulle regioni peninsulari (specie lato tirrenico) e sulla Sicilia.

Più nel dettaglio il 31 ottobre vedrà un tempo prevalentemente soleggiato, con solo qualche velatura in transito da ovest verso est al Nord, in Toscana e in Sardegna. Temperature massime in lieve calo al Nord, in Toscana e nell’ovest della Sardegna; locali rialzi al Sud. Va peggiorando la giornata di martedì, quando la nuvolosità sarà in rapido aumento in mattinata al Nordovest, con qualche debole pioggia su Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente ligure; cielo per lo più sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. In giornata possibilità di deboli piogge isolate in Liguria e sulla Lombardia, mentre il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro Sud e in Sicilia.

Non diverse le previsioni per la giornata successiva, con il cielo molto nuvoloso e qualche debole pioggia isolata nell’area del Levante Ligure, sull’Emilia occidentale, sulla pianura veneta; nuvolosità irregolare nel resto del Nord, tempo prevalentemente soleggiato sul Centro Sud e sulle isole.