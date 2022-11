Truffa, risponde a un sms della banca? Conto svuotato, chi è la vittima

01 novembre 2022 a

a

a

Risponde a un messaggio della banca? Conto svuotato di 60mila euro. È successo a un impiegato di banca, cosa che rende il fatto ancor più sconvolgente. L'sms che ha scatenato il tutto - come si legge sul Gazzettino - annunciava un accesso anomalo al conto corrente e invitava l'utente ad aprire una pagina Internet. Proprio attraverso questa pagina i truffatori hanno provveduto a sottrarre soldi alla vittima.

Il fatto che la vittima sia un impiegato di banca, una persona che quindi con queste truffe dovrebbe avere una certa esperienza, rende la situazione ancora più assurda. A tal proposito i volontari dell'associazione di consumatori Adico hanno detto: "Ciò dimostra che la truffa è talmente ben congegnata che a farci le spese sono persone di qualsiasi tipo". Il pensiero va soprattutto a chi non ha grande dimestichezza con questi mezzi, come per esempio gli anziani, che in alcuni casi non hanno neppure internet.

"Questa non è una di quelle truffe alla Wanna Marchi. Qui i malviventi non si approfittano delle debolezze e delle fragilità dei potenziali clienti, non vendono numeri del lotto o alghe miracolose. Lo diciamo da tempo perché vediamo l'identikit delle vittime. Ci sono dipendenti di banca; professionisti di vario genere, come commercialisti o avvocati, addirittura un ex sindaco di un grande Comune veneziano. E dispiace sentire alcune persone che si beffano dei truffati, tacciandoli per ingenui - ha commentato Carlo Garofolini, presidente dell'Adico -. Questa frode sta spopolando da due anni e ci casca chiunque a meno che il messaggio non arrivi a chi non è correntista di quel determinato istituto di credito. Noi, dunque, chiederemo il rimborso totale della cifra sottratta perché tutto ruota attorno alle falle dei sistemi di sicurezza che non possono permettere questi clamorosi raggiri".