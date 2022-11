Bollette stravolte e in picchiata: ecco cosa cambia da subito

01 novembre 2022 a

Le bollette del gas a ottobre aumenteranno intorno al 5% rispetto al 70% che era stato previsto un mese fa. Una buona notizia per milioni di famiglie che pensavano di doversela vedere peggio e che invece sono state favorite in parte anche dal meteo, che per tutto il mese di ottobre è stato a dir poco anomalo e non ha richiesto il ricorso ai riscaldamenti.

Tra l’altro da questo mese l’aggiornamento tariffario diventa mensile anziché trimestrale: se l’aggiornamento fosse stato fatto con il vecchio meccanismo, a fine settembre si sarebbe registrato un aumento anche del 200%. “Quella dell’Arera è stata una scelta azzeccata - ha spiegato Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia, all’Ansa - forzata dal cataclisma che è arrivato dai mercati e dall’esigenza dell’Autorità di intervenire. Ed è stato anche un colpo di fortuna poiché il caso ha voluto che il nuovo meccanismo entra in vigore proprio mentre c’è il calo del prezzo del gas”.

Lo scenario sarebbe infatti potuto essere molto peggiore: “Se avesse ritardato di un trimestre, dal primo gennaio sulle bollette avremmo avuto una catastrofe. Se avessimo lasciato il meccanismo precedente, in vigore dal 2013, avremmo avuto un balzo del 200% ma sarebbe stato deciso a fine settembre come è avvenuto per l'aumento del 59% dell’elettricità”.