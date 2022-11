Salvini, "e volete la droga libera?": il video-choc con cui zittisce la sinistra

04 novembre 2022 a

Scene di ordinaria follia e degrado, quelle mostrate da Matteo Salvini. Il leader della Lega ha aggiornato il suo canale social con un filmato a dir poco sconcertante: due uomini, uno incappucciato, che alla fermata dell'autobus sniffano droga. Le immagini sono state girate a Padova e vedono il ministro delle Infrastrutture lanciare una frecciata alla sinistra: "Stazione ferroviaria di Padova. E c’è pure chi propone leggi per la droga libera…".

Si tratta del Partito democratico che, nel programma elettorale, ha manifestato l'intenzione di "legalizzare l'autoproduzione di cannabis per uso personale nell'ambito del contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata". E non è un caso che poi il voto ha avuto l'esito che vediamo oggi. D'altronde le città italiane sono sempre più allo sbando: risse per strada, spaccio in ogni angolo, furti, rapine, abusivismo e chi più ne ha più ne metta. In particolare a Padova la situazione è allarmante.

A denunciarlo mesi fa un altro leghista, Andrea Ostellari. Da padovano doc, il senatore raccontava: "Lo spaccio di droga a Padova, come in molte altre realtà, è un’emergenza. Il ritrovamento del cadavere di un ragazzo, deceduto per overdose in un bagno pubblico qualche giorno fa, e i reportage apparsi oggi sulla stampa locale testimoniano che la situazione è drammatica". Nel mirino anche "i dispositivi di legge in vigore", che spesso impediscono alle forze dell'ordine "di fare il loro lavoro".