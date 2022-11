Meteo, Giuliacci: "Tornano i 24 gradi". Italia sconvolta, ecco la data

05 novembre 2022 a

Freddo, pioggia e neve potrebbero ben presto lasciare gran parte dell'Italia. Mario Giuliacci, colonnello e meteorologo, prevede una nuova svolta. Una sorta di Novembrata, che seguirà la scia dell'Ottombrata. Stando alle previsioni in arrivo dallo scacchiere europeo la data da cerchiare in rosso è lunedì 7 novembre. Per quel giorno un vasto campo di alta pressione si impadronirà del bacino del Mediterraneo. "Certo - precisa Giuliacci -, non si toccheranno sicuramente le punte massime sperimentate nelle scorse settimane, 10-15 gradi sopra le medie. Però, alla luce dei modelli, non escludiamo che si torni sui 22-24 gradi, specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori".

Stesso discorso non si può fare al Nord. Specialmente in Pianura Padana, dove rimarrà freddo e grigio. Addirittura si assisterà alle prime nebbie fitte che, stante il sole basso e i raggi tenui, potrebbero durare per l’intero giorno. Intanto il maltempo si è abbattuto sulla Sicilia, dove già nel tardo pomeriggio di venerdì, una serie di voli sono stati dirottati tra i vari aeroporti in base alle condizioni meteo del momento.

Non solo, perché a fare i conti con un cielo irregolarmente nuvoloso con tendenza a schiarire nel corso del weekend sono Toscana, Sardegna e Lazio. Attesi invece maggiori addensamenti su Umbria, Marche e Abruzzo con piogge al mattino, locali rovesci e temporali su Abruzzo nelle zone interne e tendenza al miglioramento in serata sulle zone costiere marchigiane e sulla Sardegna.