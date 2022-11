Meteo, settimana e temperature stravolte: "Quadro complessa", cosa accadrà

06 novembre 2022 a

a

a

Un meteo pazzo, previsioni che cambiano da un giorno all'altro. E le temperature che restano elevatissime per la stagione. L'ultimo bollettino di 3bMeteo non fa eccezione. Si legge infatti che "con gli ultimi dati a nostra disposizione almeno altri due protagonisti si sono aggiunti alla scena, una perturbazione atlantica e un impulso di aria fredda continentale proveniente dalla Russia. Una situazione abbastanza complessa", spiegano.

"Tornano 24 gradi". Meteo, Italia sconvolta: la data da cerchiare in rosso

Così, l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dalla "massiccia presenza anticiclonica sulle regioni centro meridionali con tempo stabile e un aumento delle temperature che si porteranno nuovamente al di sopra delle medie stagionali seppur di poco". Aria umida al Nord per l'avvicinamento della perturbazione atlantica che porterà, da martedì, le prime pioggie al Nordovest. Dal 9, fenomeni più diffusi un po' in tutte le regioni del Nord, anche la Toscana.

Meteo, Giuliacci prevede una "catastrofe": tra poche settimane...

Ma non è tutto: "Nel contempo - aggiungono gli esperti di 3bMeteo - una rimonta anticiclonica azzorriana inizierebbe a stringere la saccatura atlantica stimolando sul comparto europeo nord orientale la discesa di un impulso di aria fredda che andrebbe ad agganciare questa perturbazione tra il 10 e l'11 novembre portandola in parte anche sulle regioni centrali. Le temperature aumenterebbero sull'Europa occidentale mentre tenderebbero a diminuire, anche sensibilmente su quella orientale". Insomma, potremmo registrare ancora alte temperature, anche se - concludono i meteorologi - sarà necessario attendere ancora qualche giorno per avere un quadro preciso e incontrovertibile.