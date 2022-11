Meteo, "evento anomalo": cosa accadrà tra poche ore

08 novembre 2022 a

a

a

Un ciclone si è abbattuto sull’Italia comportando finalmente un calo importante delle temperature, che negli ultimi giorni sono state più consone al periodo autunnale. L’ennesimo ribaltone è però in vista in questa stagione praticamente senza precedenti nella storia: è infatti in arrivo la prima “novembrata”, causata da un campo anticicloni di matrice sub-tropicale che si sta espandendo sul bacino del Mediterraneo e quindi anche sull’Italia.

"Arriva il gelo dalla Russia". Meteo, quando cambia tutto. E Putin...

Nei prossimi giorni inizierà ad arrivare aria dai quadranti meridionali, favorendo temperature più alte sia di giorno che di notte. Addirittura al Centro-Sud sono attese temperature massime di 20-22 gradi, con picchi di 25 in Sicilia e Calabria e di 27 in Sardegna. Da segnalare anche l’aumento dei valori di notte e al primo mattino al Nord: attualmente sono attorno ai 4-5 gradi, ma saliranno anche a 12-13. In pratica le temperature nei prossimi giorni torneranno sopra la media anche di 5-6 gradi al Sud, con qualche grado in meno sul resto dell’Italia.

Meteo, la sorpresa di mercoledì: Giuliacci, previsioni da non credere

Si tratta dell’ennesima anomalia meteorologica registrata in questi mesi, che però potrebbe trovare una conclusione già nel corso del prossimo weekend, il secondo del mese di novembre. Dalla Russia è atteso un nucleo gelido che dovrebbe causare un drastico abbassamento delle temperature su tutta la penisola.