Meteo, la sorpresa di mercoledì: Giuliacci, previsioni da non credere

Dopo la parentesi degli ultimi giorni, caratterizzati dalla pioggia e da un brusco calo delle temperature, la nuova settimana vedrà l'alta pressione rimontare sull'Italia, riportando quindi tempo stabile e asciutto. Ma attenzione: non sarà particolarmente forte, né tantomeno duratura. Secondo le ultime previsioni del colonnello Mario Giuliacci, con il ritorno dell'alta pressione le temperature saliranno nuovamente al di sopra della norma un po' in tutta Italia, ma questo non significa un ritorno al caldo anomalo. Infatti, se da una parte si avranno giornate miti, soprattutto fra mercoledì 9 e venerdì 11, d'altra parte si prevede una fredda sorpresa all'orizzonte.

Dopo un fine settimana freddo, ritorna quindi un nuovo anticiclone - di matrice ibrida, misto azzorriano e africano - che però durerà poco, non coinvolgendo nemmeno l'intero Paese, e con una portata molto meno decisa e prepotente di quella che ha caratterizzato l'ultima parte di ottobre. Le piogge abbandoneranno l'Italia per alcuni giorni e le temperature torneranno a salire, pur se in modo contenuto. È quindi ormai scongiurato il pericolo di una nuova ondata di caldo anomalo. Solo il Centro-Nord sarà interessato dall’arrivo di deboli piogge, mentre al Sud le temperature si spingeranno un po' al di sopra della norma, ma sempre senza eccessi, con valori di poco oltre le medie stagionali. Il fenomeno sarà comunque di breve durata in quanto le ultime proiezioni meteo suggeriscono una nuova irruzione di aria fredda, probabilmente sul finire della prossima settimana.