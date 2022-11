Striscia la notizia, reddito di cittadinanza? Ecco il bancomat della vergogna

12 novembre 2022 a

Luca Abete, nell'ultima puntata di Striscia la notizia andata in onda l'11 novembre su Canale 5, torna sull'uso improprio del reddito di cittadinanza e scova un altro minimarket in cui effettuano servizio bancomat nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza, a fronte di una percentuale che viene trattenuta dal negozio.

"Potremmo parlare di mazzette di cittadinanza", provoca l'inviato di Striscia. Nel servizio infatti una signora chiede se si possono prelevare i contanti e il negoziante le dice che si può fare e lui tratterrà "su cento euro, dieci euro". Quindi Luca Abete va dal negoziante insieme alla troupe per avere delucidazioni su questo "fenomeno". Gli chiede come funzionano queste "mazzette" ma il gestore del minimarket nega: "Non è vero, io non prendo il 10 per cento, si sta sbagliando". "Ma com'è che sbaglio sempre io?", risponde ironico l'inviato. Ma il negoziante si spazientisce e chiede ad Abete di abbassare la videocamera. A quel punto interviene un passante che lo invita se le cose stanno davvero così a chiamare i carabinieri. Anche se per lui, semplicemente, si tratta di "generosità". Sì, generosità con scopo di lucro si potrebbe aggiungere...