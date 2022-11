Matteo Salvini, la lezione ai collettivi: "Non pagate un c***? Pulite"

12 novembre 2022 a

I collettivi studenteschi di Bologna sono molto attivi nelle ultime ore. Dopo aver "impiccato" a testa in giù un manichino di Giorgia Meloni, alcuni antagonisti hanno preso d'assalto un supermercato nel centro della città. Il tutto incuranti delle telecamere e dei cellulari che hanno ripreso la scena. "Entriamo nel supermercato e usciamo con i carrelli pieni, senza pagare un ca**o", si sente dire in uno dei video che circolano in rete. Insomma i movimenti studenteschi che contestano il governo Meloni oltrepassano ogni limite e si danno anche a gesti di puro e semplice vandalismo. Gesti che non sono passati inosservati. Alcuni ragazzi hanno anche imbrattato parte della facciata di un palazzo lanciando frutta marcia davanti l'ingresso.

E così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, dopo aver postato il video dello scempio nel centro di Bologna, ha dato una lezione agli antagonisti dei collettivi studenteschi: "“Bravi ragazzi” dei centri sociali in azione a Bologna nel nome del “comunismo” (!!!). Vergognatevi, ripulite, pagate i danni e imparate a stare al mondo". Ma a quanto pare gli studenti non hanno alcuna intenzione di mollare il colpo.

Infatti qualche esponente dei collettivi ha addirittura rivendicato il gesto choc con il manichino della Meloni affermando di essere pronti a rifarlo. Insomma ormai la situazione è fuori controllo.