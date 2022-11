Meteo, vortice di freddo in arrivo: tra poche ore cambia tutto

12 novembre 2022 a

L'alta pressione, che ha investito l'Italia anche questa settimana, con cielo sereno e temperature gradevoli, sta per abbandonarci. La situazione meteo è destinata a cambiare già dalle prossime ore con un vortice ciclonico di aria fredda in arrivo dai Balcani e che nel weekend attraverserà la penisola da Est verso Nord. A riportarlo è il sito 3bmeteo.

È atteso, già per questo weekend, un piccolo vortice di bassa pressione associato a una goccia di aria fredda in quota che si sta rapidamente avvicinando all'Italia. Tra sabato 12 e domenica 13 novembre la perturbazione si muoverà verso Nord-Ovest e sulle regioni centrali. La piovosità che porterà con sé sarà più di stampo estivo che autunnale. I fenomeni quindi daranno localmente intensi e anche a sfondo temporalesco, ma saranno isolati e di dimensioni ridotte, un po' come avviene di solito in estate. Sono possibili anche grandinate.

Quindi, nel corso della giornata di sabato il tempo comincerà a peggiorare dapprima al Sud, su Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia sudorientale. Previsti anche venti di bora e grecale che causeranno una diminuzione delle temperature. Infine, nel corso di domenica le precipitazioni collegate al vortice saliranno verso il Centro, colpendo le regioni adriatiche. In serata le piogge raggiungeranno l’Emilia Romagna e da lì poi il resto del Nord in nottata. Per quanto riguarda la prossima settimana, invece, sono attese delle perturbazioni atlantiche che porteranno le precipitazioni a essere più attive e più intense.