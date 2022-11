Napoli, sesso nel bagno pubblico: scandalo, chi sono i due amanti

22 novembre 2022 a

Costa caro, anzi carissimo il raptus di passione che a Napoli ha portato due maturi signori a fare sesso in pubblico nel bagno di una stazione di servizio. Lo "scandaletto di provincia" va in scena in un'area di servizio della tangenziale napoletana: una pattuglia della Polizia Stradale ha colto in fallo (e in flagranza di reato) un 63enne e un 52enne. Identificati, sono stati multati per atti osceni in luogo pubblico: la loro esplosione d'amore porterà nelle casse dello Stato la bellezza di 20mila euro.

I testimoni parlano di "amanti focosi". Troppo, decisamente. Né l'ora né il luogo di grande passaggio hanno infatti fatto desistere i due signori dai loro propositi erotici. Una volta scelta la toilette come loro nido d'amore (si fa per dire), hanno proceduto a spron battuto con la loro sessione passionale incuranti del via-via di avventori che si recavano nel bagno per la più impellente delle esigenze, fisiologica sì ma decisamente meno lussuriosa. A fronte delle lamentele e degli improperi al loro riguardo, i due amanti hanno evidentemente fatto orecchie da mercante. Così il gestore dell'area di servizio non ha potuto far altro che segnalare la cosa alla Polizia.

Quando gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta sono arrivati per il controllo, si sono trovati davanti a una scena surreale: dal bagno è uscita una persona in evidente stato di imbarazzo e, dentro, i due implacabili romantici. Costretti a ritirarsi su in fretta e furia la zip dei pantaloni e tirar fuori dalla tasca il portafoglio.