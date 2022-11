Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 nell'Aretino: non si segnalano danni

25 novembre 2022 a

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter è stata registrata dall'Istituto di geofisica e vulcanologia nella notte in provincia di Arezzo. L'evento sismico è avvenuto alle 2,15, con epicentro a 3 chilometri a nord del comune di Talla e a una profondita' di 10 chilometri. "Dopo la scossa di Terremoto delle 2.15 circa - scrive in un post sul suo profilo Facebook, Eleonora Ducci, sindaca di Talla - siamo in contatto con ufficio tecnico, protezione civile intercomunale dell'Unione dei comuni, prefettura e carabinieri che ringrazio in particolare per aver verificato il territorio immediatamente. Non sembrano esserci criticità al momento". A commentare anche il presidente della Toscana Eugenio Giani: "Alle 2.15 di questa notte una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro nel comune di Talla, provincia di Arezzo, ha svegliato migliaia di persone. Attivate subito le procedure e verifiche del sistema regionale di Protezione Civile, non si segnalano danni. Ringrazio tutti gli operatori e personale degli enti impegnati nella notte".