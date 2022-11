Ischia travolta dal fango, Salvini: "Ci sono morti". Disperso un neonato

26 novembre 2022 a

a

a

"Almeno 8 morti accertati". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini dà il primo, triste annuncio ufficiale da Ischia, l'isola gioiello al largo di Napoli travolta da un'ondata di maltempo e dalla pioggia che ha trasformato il suo paesaggio in un letale fiume di fango. Particolarmente devastato il Comune di Casamicciola, dove sarebbero almeno 30 le famiglie intrappolate senza acqua e senza luce, per un totale di almeno cento persone. Il bilancio è in continuo divenire, si parla di 13 dispersi.

"Ci sono i soccorritori che lavorano in condizioni difficili - ha sottolineato Salvini -. Se è curato e protetto questo è il Paese più bello del mondo. Seguiamo da ore con angoscia quanto successo a Ischia, con il pensiero che va alle famiglie e ai soccorritori che operano con un tempo infame. Mettere in sicurezza l'Italia, da Nord a Sud, sarà quello su cui tutti dovremo lavorare giorno e notte".

In particolare, dopo la frana che intorno alle 5 ha travolto due abitazioni a via Celario non si avevano più notizie di una famiglia composta da marito, moglie e un neonato. Mancano all'appello anche altre due persone. I soccorritori sono poi riusciti a recuperare dal fango il giovane Gianluca Monti vivo, l'uomo che vive insieme al figlio e alla compagna, che si cercano tuttora, in una abitazione al civico 8. I soccorsi purtroppo sono resi complessi dalle condizioni meteo e rinforzi sono in partenza da Pozzuoli, ma anche le condizioni del mare sono proibitive.