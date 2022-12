Ucraina, "c'è un bunker alle porte di Roma": conferme da fonti Nato

01 dicembre 2022 a

Il governo Meloni segue il suo predecessore e sugli aiuti all'Ucraina non si tira indietro. Nonostante la lista degli armamenti indirizzati a Volodymyr Zelensky sia sempre segreta, fonti accreditate della Nato spiegano che la parte più "rilevante" dell'aiuto di Roma a Kiev avviene attraverso l'attività di intelligence. Attività, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera che si rafforzerà con "ulteriori e più massicce" forme di addestramento dei militari ucraini sul "territorio nazionale italiano".

La collaborazione avviene dunque attraverso "un sistema satellitare". Un metodo per osservare le zone di guerra e si "individuano nelle aree del conflitto le minacce russe" da un bunker nella campagna romana. Insomma l'esecutivo prende esempio da Mario Draghi. Non a caso Guido Crosetto, ministro della Difesa, mette le mani avanti: "Io sono abituato a non cambiare opinione e così faremo. "La situazione in Ucraina si sta facendo più grave perché la parte civile sta subendo attacchi per cui tutto il mondo si sta muovendo, anche chi prima era equidistante dalla Russia si sta muovendo".

Obiettivo rimane il dialogo: "Tutte le nazioni hanno esaurito i magazzini, la catena logistica russa è saltata, la guerra scenderà di livello perché il materiale per combattere mancherà, quindi prima o poi qualcuno dovrà sedersi a un tavolo. Per fortuna - aggiunge Crosetto - chi si occupa del settore esclude che si userà l'arma atomica. Quindi la guerra finirà per l'incapacità industriale logistica di proseguirla". Allo stesso tempo la Russia si apre al dialogo, con Sergej Lavrov che sottolinea: "Abbiamo sempre detto che se qualcuno ha interesse a una soluzione negoziata, siamo pronti ad ascoltare". Niente però primo passo.