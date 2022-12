Meteo, ponte rovinato: la conferma di Giuliacci, il sole sparisce

03 dicembre 2022 a

Il bollettino meteo di oggi, sabato 3 dicembre, redatto dal colonnello Mario Giuliacci non è certo dei migliori. Gli ultimi aggiornamenti, infatti, "confermano con estrema sicurezza" le previsioni del tempo peggiori, ovvero confermano che "siamo alle porte di una lunghissima fase instabile". L'avvio di dicembre sarà infatti ricco di piogge e nevicate, anche a quote molto basse.

Il punto è che una serie di fronti freddi sospinti da aria gelida di origine polare investirà gran parte d'Europa, Italia compresa. E insomma secondo Mario Giuliacci "non c’è il minimo dubbio che le condizioni del tempo saranno sempre instabili, in particolare sulle regioni del Centro-Nord (più protetto invece il Sud). Come accade sovente in questi casi, se la discesa di aria gelida sarà marcata si creeranno le condizioni ideali per avere precipitazioni nevose fino a bassissima quota", non prima però di lunedì.

Per quel che concerne le nevicate tutto dipenderà dall'intensità delle precipitazioni e dai luoghi in cui si formeranno i minimi depressionari. Nel frattempo, il meteo annuncia perturbazioni per tutto il weekend al Nord, con cieli grigi e plumbei, un clima freddo e neve a bassa quota. Entro il Ponte dell'Immacolata ancora maltempo, così come quasi da un mese a questa parte. E questo secondo Giuliacci potrebbe essere il trend di tutto dicembre: formazione di continui minimi di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo, "quasi senza soluzione di continuità", scrive Giuliacci. E in virtù di questo scenario, ci attende "un lunghissimo periodo di cielo grigio e maltempo a più riprese". Il sole lo rivedremo a data da destinarsi, conclude ìl meteorologo.