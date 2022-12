Schlein, la minaccia spaventa l'Italia: "Impara a parcheggiare"

08 dicembre 2022 a

Quanto accaduto qualche giorno fa all'interno dell'Aula del tribunale di Torino ha dell'incredibile. Durante l'udienza per il processo Cospito, tra i presenti c'erano alcuni anarchici. La tensione in Aula è salita alle stelle in pochissimi minuti e gli anarchici hanno sfidato a viso aperto la corte con slogan violenti e offensivi. Ma a colpire sono state alcune urla rivolte a Susy Schlein vittima di un attentato in Grecia dove la sua auto è stata fatta saltare in aria ma per fortuna senza provocare vittime o feriti.

La pista seguita è quella della matrice anarchica e gli slogan urlati in Aula proprio contro la nostra diplomatica in servizio ad Atene. Una frase più di ogni altra ha lasciato senza parole i presenti: "Susy Schlein impara a parcheggiare!".

Un chirissimo riferimento all'attentato in Grecia. Ma parole che suonano come una ulteriore minaccia alle nostre istituzioni che devono subire le offese, gli insulti e anche la violenza degli anarchici. Dopo l'attentato ad Atene è apparsa scossa anche la sorella di Susy Schlein, Elly, candidata alla guida della segreteria del Pd. Di certo i cori e gli slogan urlati dagli anarchici non hanno fatto abbassare la tensione che resta altissima.