Meteo, bomba-Giuliacci: "10 gradi in meno in 48 ore", dove arriva il gelo

L’Italia deve fare i conti con il gelo. Il nostro Paese in meno di 48 ore sarà investito da una irruzione gelida che cambierà radicalmente il quadro meteo. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it, il gelo dovrebbe investire tutta la Penisola, incluso il Sud. "La massa d'aria gelida di origine artica infatti non si limiterà a investire il Nord e, al contrario, si propagherà a tutta la Penisola, causando un abbassamento delle temperature diffuso e, in alcuni casi, anche intenso, con uno sbalzo che in alcune località potrebbe essere anche di una decina di gradi in appena 48 ore".

Ma quando scatterà la morsa del freddo? "L'ultimo aggiornamento conferma che già domani, domenica 11, gelide correnti provenienti da nord raggiungeranno le regioni settentrionali, per poi propagarsi rapidamente a tutto il resto d'Italia, causando un primo diffuso abbassamento delle temperature, seguito da un ulteriore calo termico nella giornata di lunedì 12, quando arriverà la parte più gelida della massa d'aria artica. E in alcune zone la diminuzione delle temperature sarà davvero importante", spiega il colonnello Giuliacci. Ed ecco dunque le temperature con cui dovremo fare i conti: Perugia passerà dagli odierni 12 gradi di massima ai 4 gradi previsti di lunedì, mentre a Pescara scenderà dai 18 gradi di oggi ai 10 gradi di lunedì. Infine a Milano e a Torino si attendono temperature di 4-5 gradi sotto zero.