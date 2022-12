Cesena, anziano morto in casa: nudo tra le luci di Natale, pista choc

15 dicembre 2022 a

a

a

Orrore in una casa di Cesena: un anziano di 76 anni è stato trovato morto dalla vicina, nudo e avvolto dalle luci dell'albero di Natale che gli circondavano collo e caviglie. La donna ha subito chiamato gli agenti di polizia del Commissariato di Cesena e sul posto sono arrivati anche gli specialisti della scientifica di Bologna per i rilievi del caso. Sul decesso indaga il magistrato Federica Messina, anche lei intervenuta sul posto prima che il cadavere fosse rimosso dagli agenti.

Massimo riserbo sulle indagini, appena avviate. Tra le ipotesi più accreditate, quella della morte per folgorazione della vittima. Non a caso per i rilievi sono stati subito allertati i tecnici dell'Enel, per capire se il dispositivo salvavita sia scattato o meno. L’impianto elettrico dell'abitazione della vittima, in via Marconi, era infatti vecchio e non si può escludere che fosse stata fatta qualche modifica "alla buona".

Resta da capire come mai l'uomo fosse completamente nudo. Il rubinetto della cucina era inoltre rimasto aperto, mentre il resto dell'abitazione è apparso subito in ordine. Unica eccezione: in cucina il frigorifero era stato spostato. Sul corpo dell'anziano la scientifica non avrebbe rilevato né traumi né segni di una aggressione, anche se al momento è impossibile escludere la presenza sul posto di altre persone. La pista dell'omicidio rimane dunque ancora aperta, anche considerando il possibile gioco erotico degenerato in tragedia.