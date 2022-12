Eurofighter, "dentro quelle nuvole...": il dettaglio inquietante sullo schianto

15 dicembre 2022 a

Il caccia Eurofighter del capitano Fabio Antonio Altruda si è schiantato in pochi secondi sulle campagne vicine a Marsala. Lì, a pochi metri dalla base di Birgi. Sull'incidente che ha provocato la morte di un pilota esperto con Altruda ci saranno due inchieste che dovranno accertare cosa è accaduto davvero in quegli istanti che hanno preceduto l'impatto fatale. Ed è in quelle nuvole che hanno avvolto l'eurofighter che probabilmente c'è la verità di quanto accaduto. Come riporta Repubblica, l'aereo si sarebbe palesato dopo una fitta coltre di nuvole. Ed è subito dopo che scatta l'esplosione.



Una sequenza terribile. Troppo pochi i secondi per fare due cose: lanciare il may day e azionare il comando di espulsione. Secondo alcune ricostruzioni il capitano avrebbe cercato disperatamente di restare ai comandi fino all'ultimo secondo per evitare probabilmente l'impatto sulle case. Le ipotesi su quanto accaduto sono diverse: un guasto, un malore oppure un bird-strike, un impatto con uno stormo di uccelli. Ma l'elemento che può chiarire il giallo resta il video che ha immortalato lo schianto.



L'aereo esce da una nuvola, poi la virata brusca rispetto alla rotta del secondo caccia che accompagnava Altruda nella ricognizione, una missione dalla durata di circa un'ora. Il dubbio è se l'avaria è scattata una volta fuori dalle nuvole, oppure, nella peggiore delle ipotesi, proprio lì in mezzo, tra quella coltre di nuvole era già successo qualcosa. Tra le altre ipotesi, come riporta Repubblica, potrebbe esserci quella del caccia entrato nella scia dell'altro eurofighter vicino, oppure quella di un contatto. Una cosa è certa restano tanti punti da chiarire per dare risposte certe alla morte di Altruda.