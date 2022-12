Papa Ratzinger, cosa accadrà dopo la sua morte: "Non ci sono precedenti"

31 dicembre 2022 a

Cosa succede adesso che è morto il Papa emerito? Molto probabilmente i funerali saranno senza precedenti, per il semplice fatto che non era mai successo che un uomo rinunciasse al pontificato, come ha fatto Joseph Ratzinger nel 2013. Venuto a mancare all’età di 95 anni, da lunedì 2 gennaio il corpo del Papa emerito sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

A fare il punto della situazione sulla questione funerale è stato il liturgista Claudio Magnoli, consultore della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti. “Dal punto di vista liturgico - ha dichiarato all’Adnkronos - credo che quando avverranno le esequie verrà utilizzato sostanzialmente il rituale che si prevede per le esequie dei Papi dal momento che con Ratzinger parliamo di un Pontefice. La differenza sostanziale rispetto a quando muore un Papa è che probabilmente potrebbe presiederle il Papa regnante, dunque Bergoglio, mentre invece quando c’è la morte di un Papa è il decano dei cardinali a presiedere”.

Considerando che Papa Francesco ha qualche problema di salute, non è escluso che possa essere il decano a celebrare i funerali. “Siccome Joseph Ratzinger anche in questi quasi dieci anni da papa emerito non ha rinunciato alla veste bianca - ha sottolineato il liturgista - potrebbe decidere di tenere i paramenti pontifici. Si può ipotizzare anche che Ratzinger abbia dettato anche queste volontà in un testamento. O che deciderà forse il cerimoniale del Vaticano”.