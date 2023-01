Papa Ratzinger, il retroscena: "Chi ha visto per primo il suo corpo senza vita"

01 gennaio 2023 a

a

a

"Papa Francesco è stato il primo ad andare da Benedetto XVI: ieri mattina padre Georg lo ha chiamato annunciandone la morte. E il Santo Padre è andato lì, si è fermato lì un pochino, credo poco dopo le 9 e 30 e si è fermato fino a dopo le 10". A rivelarlo è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ai giornalisti. "L’estrema unzione l’ha data padre Georg mercoledì, dopo la messa nel pomeriggio", spiega. E proprio Papa Francesco questa mattina, durante l'Angelus ha voluto ricordare Benedetto XVI: "Ci uniamo tutti insieme, con un cuore solo e un’anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa".

Il grande mistero di Bendetto XVI: "Perché si è dimesso", cosa c'è dietro

E ancora: "L’inizio di un nuovo anno è affidato a Maria Santissima, che oggi celebriamo come Madre di Dio. In queste ore - sottolinea il Papa dopo avere presieduto la messa di inizio anno nella Giornata mondiale per la pace - invochiamo la sua intercessione in particolare per il Papa emerito Benedetto XVI, che ieri mattina ha lasciato questo mondo".

"Quando vedeva un gatto...". Papa Benedetto XVI, l'aneddoto segreto

Poi il Francesco ha anche mandato un messaggio a tutti i cristiani per il nuovo anno che si apre oggi: "Se vogliamo davvero che il nuovo anno sia buono, se vogliamo ricostruire speranza, occorre abbandonare i linguaggi, i gesti e le scelte ispirati all’egoismo e imparare il linguaggio dell’amore, che è prendersi cura. Questo è l’impegno: prenderci cura della nostra vita", prendersi cura "del nostro tempo, della nostra anima; prenderci cura del creato e dell’ambiente in cui viviamo; e, ancor più, prenderci cura del nostro prossimo, di coloro che il Signore ci ha messo accanto, come pure dei fratelli e delle sorelle che sono nel bisogno e interpellano la nostra attenzione e la nostra compassione".