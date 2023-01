Vaticano, paura a San Pietro: "Scavalcata la recinzione", chi è stato fermato

01 gennaio 2023 a

Movimentato fuori programma nella serata di ieri, al termine della cerimonia del Te Deum nella Basilica Vaticana, Papa Francesco ha percorso piazza San Pietro per la prevista visita al presepe e all’albero salutando lungo il tragitto pellegrini, fedeli e operatori della Polizia di Stato impegnati nel servizio di vigilanza al monumentale presepe in legno. Mentre si accingeva a rientrare a Casa Santa Marta, la sua residenza in Vaticano, personale dell’Ispettorato di Polizia "Vaticano" ha notato un individuo che cercava di scavalcare la recinzione di legno per raggiungere il presepe. Prontamente fermato, prima che potesse oltrepassare la transenna, l’uomo, un trentenne originario dello Sri Lanka, ha tentato in ogni modo di portare a compimento il suo intento e, rifiutandosi di collaborare, ha opposto forte resistenza.

Nonostante cercasse, in uno stato di forte agitazione, di divincolarsi, è stato bloccato e quindi denunciato in stato di liberta. In questi giorni di festa, è particolarmente elevato l’impegno dell’Ispettorato Vaticano nel garantire il regolare svolgersi delle cerimonie religiose, "coniugando sempre il necessario rigore con la sensibilità dovuta nell’accogliere decine di migliaia di visitatori provenienti giornalmente da tutto il mondo". Insomma solo un momento di paura ma il pronto intervento degli agenti ha riportato in pochi istanti la situazione sotto controllo.