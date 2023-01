Papa Ratzinger, le ultime parole? “In italiano”: cosa ha detto

01 gennaio 2023 a

Le ultime parole del Papa Emerito Benedetto XVI sono state in italiano. “Signore ti amo”, è l’ultima frase di senso compiuto uscita dalla bocca di Joseph Ratzinger, venuto a mancare all’età di 95 anni. L’infermiere che gli stava accanto nelle ultime ore di vita lo ha confidato a monsignor Georg Ganswein, che ha seguito il Papa Emerito per anni e che è rimasto al suo fianco anche in questi giorni.

“Io in quel momento non c’ero - ha svelato Ganswein a Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani - ma l’infermiere me l’ha raccontato poco dopo. Sono state le sue ultime parole comprensibili, perché successivamente non è stato più in grado di esprimersi”. La scena è stata ricostruita nei minimi dettagli: erano circa le 3 del mattino del 31 dicembre e con Ratzinger c’era soltanto un infermiere, che non parlava tedesco. A quel punto con un filo di voce ma in modo ben distinguibile, il Papa Emerito ha detto in italiano: “Signore ti amo!”.

Parole di chi è consapevole di essere arrivato alla fine della propria vita e si prepara a essere accolto da quel Signore a cui ha dedicato l’intera esistenza, fino all’ultimo respiro. Da quel momento Ratzinger non ha più parlato, cadendo poi in un sonno profondo fino alla morte, sopraggiunta poche ore più tardi.