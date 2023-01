Ratzinger, la diretta dei funerali di Benedetto XVI

05 gennaio 2023 a

La diretta dei funerali di Papa Benedetto XVI. A celebrare il rito è il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. L'omelia è di Papa Francesco che presiede i funerali.

Ore 10.44 Aggiustamenti nella procedura del rito

Funerali solenni ma sobri, come Ratzinger desiderava, da papa con diversi aggiustamenti. Ci sono infatti elementi mancanti e altri attinenti al papa regnante. Nelle preghiere, ad esempio, ci sono gli specifici riferimenti a papa Francesco.

Ore 10.42 L'omelia di Papa Francesco

«Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce!». Si conclude così l’omelia di Papa Francesco nella messa esequiale per il Pontefice Emerito Benedetto

Ore 10.30 Bloccati fedeli in piazza San Pietro

Alcune persone hanno tentato di entrare in piazza San Pietro per i funerali di Joseph Ratzinger, Papa Emerito Benedetto XVI, saltando i controlli, ma sono state bloccate dai carabinieri. Le persone sono state fermate dopo aver oltrepassato il colonnato.

Ore 9.50 Padre Georg accanto alla bara

Ad accompagnare il feretro, il segretario particolare del Papa emerito, l’arcivescovo Georg Gaenswein. Padre Georg ha posato il Vangelo aperto sulla bara, si è inginocchiato e l’ha baciata. Su richiesta espressa di Ratzinger, il corpo è stato adagiato in una triplice bara - una delle quali in legno di cipresso - in cui saranno collocate la medaglia e le monete coniate durante il Pontificato, il pallio o i palli del vescovo e il rogito, ossia un testo in cui è descritto brevemente il Pontificato. In particolare il rogito viene inserito in un tubo di metallo, come è stato chiarito dalla Sala Stampa della Santa Sede. Subito dopo è iniziata la recita del Santo Rosario.



Ore 9.08 Nebbia su piazza San Pietro

Piazza San Pietro a Roma è gremita di fedeli mentre la nebbia che avvolge la basilica e nasconde la cupola fa fatica a diradarsi. Un'atmosfera cupa con la strana presenza della nebbia per un giorno di dolore per tutto il mondo cristiano.



Ore 9.00 Campane a morto per uscita bara in piazza

Le campane della basilica di San Pietro suonano con i rintocchi 'a morto' nel momento della traslazione dalla basilica a Piazza San Pietro della bara di Benedetto XVI.

Ore 8.55 Piazza San Pietro già piena per i funerali

Piazza San Pietro è già piena alle prime ore di una giornata nebbiosa. Bandiere tedesche sventolano nel cielo e la corsa per un posto a sedere è serrata. Il primo blocco davanti alla chiesa è già tutto pieno. In giro diversi striscioni con la scritta "Danke Benedikt" e un fiume di gente ancora si appresta ad arrivare per superare i controlli e avere così accesso alla piazza per l'ultimo saluto al papa emerito.

Ore 8.53 La bara di cipresso è sul sagrato.

Alle 8:50 la bara di papa Ratzinger esce sul sagrato, dalla folla parte un applauso forte.