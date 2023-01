Joe Biden assente ai funerali di Ratzinger: un giallo internazionale

05 gennaio 2023 a

a

a

Grande assente ai funerali di Benedetto XVI è Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti. A rappresentare Washington è l’ambasciatrice presso la Santa Sede, Joe Donnell. Questo è quanto voluto, secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, espressamente da Papa Ratzinger. Se in un primo momento il capo della Casa Bianca aveva parlato ai giornalisti, non senza un po' di imbarazzo, di problemi logistici e di sicurezza, in un secondo momento una sua portavoce è stata costretta ad ammettere che il presidente non sarebbe stato presente alle esequie perché il papa defunto e il Vaticano avevano espresso questa precisa volontà.

Diretta I funerali di Papa Benedetto XVI: bara su piazza San Pietro, c'è una strana presenza

La volontà di Ratzinger, se confermata, potrebbe essere dovuta al suo dissenso nei confronti di un presidente che, pur dichiarandosi cattolico, si è detto favorevole all’aborto e ad altre misure, sostanzialmente anticattoliche, sostenute dai democratici americani in questi anni.

Davanti alla bara di Ratzinger così: occhio al dettaglio di Sgarbi | Foto

Con la morte del Papa emerito, tra l'altro, vengono a cadere tutti i vincoli che fino a questo momento hanno tenuto a bada la compatta e folta schiera di vescovi e cattolici contrari alle politiche di papa Francesco. E adesso non è da escludere nemmeno l'inizio di una nuova battaglia per spostare il baricentro della Chiesa Cattolica su posizioni più tradizionaliste. L'obiettivo? Rendere la Chiesa un'istituzione più attenta alle grandi questioni legate alla vita umana.