Meteo, Giuliacci: "Vortice ciclonico", dove colpisce il fenomeno estremo

Per il team di Mario Giuliacci la situazione meteo è molto chiara. “Un intenso vortice di bassa pressione - si legge sul sito ufficiale del colonnello - sta portando sull’Italia molto vento, freddo diffuso e neve fino a bassa quota”. Insomma, un maltempo dalle classiche caratteristiche invernali: “Le ultime proiezioni dei modelli confermano che questo affondo dell’inverno si farà sentire in tutto il Paese. E anche laddove splenderà il sole, si avvertirà la presenza del freddo, con massime sotto le medie”.

Il team di Giuliacci pone l’attenzione sulle correnti gelide che stanno progressivamente abbassando le temperature su tutto il territorio italiano: la conseguenza è che questo weekend e l’inizio della prossima settimana saranno decisamente freddi per tutti. Una sensazione accentuata ulteriormente dai venti forti che spazzeranno gran parte dell’Italia: secondo gli esperti si tratta della prima vera occasione di meteo invernale per tutta la Penisola. “Nei prossimi giorni - sottolinea il team di Giuliacci - dobbiamo quindi attenderci nuove nevicate, in alcuni casi anche a quote molto basse”.

Secondo le previsioni la neve cadrà nelle seguenti zone: “Il fine settimana sarà interessato dai fiocchi che imbiancheranno l'entroterra di Marche, Abruzzo e Molise fino a quote molto basse, e in alcuni momenti si spingeranno addirittura fin lungo le coste; più giù la neve imbiancherà anche le zone interne del Sud, e in particolare Campania, ma solo al di sopra di 600-800 metri, mentre nell'interno della Sardegna le nevicate si spingeranno fino a quote collinari”.