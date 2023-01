Anarchici, tafferugli a Roma: ferito alla testa un poliziotto

29 gennaio 2023 a

a

a

Tafferugli a Roma nell’ambito di una manifestazione non preavvisata in piazza Trilussa in sostegno ad Alfredo Cospito, militante anarchico detenuto nel carcere di Sassari al 41 bis. La Questura capitolina riferisce di un agente ferito nel corso di momenti di tensione che si sono verificati quando i manifestanti, oltre un centinaio, hanno lanciato bottiglie, fumogeni e sedie nel tentativo di oltrepassare uno sbarramento di forze dell’ordine. Le condizioni dell’agente, che ha riportato un taglio alla testa, non sono gravi.

"Perché attaccano i diplomatici italiani". L'inquietante pista dietro gli attentati

E sui tafferugli di Roma è intervenuta la senatrice di Fratelli d'Italia, Francesca Tubetti: "Nessuna clemenza per chi ’toccà le divise. Chiunque ha diritto di manifestare, scioperare e discutere ma chi si permette di usare violenza, in più verso coloro che sono impegnati nel garantire la sicurezza delle persone, merita pene esemplari. La mia vicinanza totale al personale ferito delle Forze dell’Ordine. Tutti gli italiani onesti sono dalla vostra parte".

"Stato italiano assassino": lasciati liberi. Attentato ai diplomatici, vergogna spagnola

Insomma dopo gli attentati di Atene, Berlino e Barcellona la tensione continua a salire. E secondo alcune recenti informative della polizia, come rivelato da Repubblica, ci sarebbe il rischio di attentati anche in Italia. Nel mirino gli anarchici avrebbero messo sedi istituzionali ma anche banche e infrastrutture telematiche. La polizia in questo momento sta cercando di ricostruire la rete degli anarchici che ha colpito le nostre ambasciate all'estero. Il tutto per evitare che episodi simili possano verificarsi anche all'interno dei confini nazionali.