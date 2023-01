Incidente di Roma, il padre di una vittima: "Possibile guasto"

29 gennaio 2023 a

a

a

L'incidente che è costato la vita a 5 ragazzi alle porte di Roma è ancora avvolto nel mistero. L'unico sopravvissuto, il sesto passeggero, al momento non ha saputo fornire dei dettagli per capire cosa sia accaduto quella maledetta notte dello schianto. L’unica cosa che è riuscito a dire dall'ospedale è che "i corpi degli altri" gli hanno fatto da scudo. Il ragazzo, provato e addolorato per la perdita degli amici, verrà sentito più avanti dagli inquirenti. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza di fatto emerge una circostanza chiara: la 500 poco prima del terribile ribaltamento sfrecciava ad alta velocità, circa 100 km/h.



"Cosa è successo dentro la 500": choc, parla l'unico sopravvissuto

Ma su quanto accaduto si fa avanti un'altra ipotesi. Come riporta ilMessaggero, Mario Troisi, papà di Flavia, ha ipotizzato un guasto, qualcosa che possa aver concausato l'incidente perché la figlia se faceva tardi e chi era con lei "aveva alzato il gomito, si faceva venire a prendere, non andava in auto con altri se non con chi si fidava". Adesso la Procura di Tivoli ha sequestrato il mezzo e come puntualizza sempre il procuratore "si farà più del 100 per cento per accertare ogni aspetto". Bisogna infatti capire cosa possa essere accaduto in quel tratto di strada e soprattutto il motivo per cui la macchina prima è sbandata, poi ha travolto un palo della luce, un albero per poi schiantarsi dopo un ribaltamento.