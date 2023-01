Roma, il video della 500: cosa è successo prima dello schianto

28 gennaio 2023 a

La tragedia alle porte di Roma, a Fonte Nuova, ha spezzato le vite di 5 ragazzi e distrutto 5 famiglie. L'urto e il ribaltamento di quella fiat 500 ha di fatto spezzato per sempre i sogni di questi ragazzi che avevano passato insieme una serata come tante. Si è salvato solo uno di loro che adesso non si dà pace per la morte dei suoi amici: "Una roulette russa, perché io vivo e loro no?".

Poi il ragazzo parla anche, dall'ospedale, di quanto accaduto a bordo della 500 nel momento dell'impatto: "Mi sono salvato perché nell'abitacolo i corpi degli altri mi hanno protetto". Ma adesso gli inquirenti vogliono capire cosa è successo davvero in quella maledetta notte che si è portata via 5 ragazzi. E la risposta comincia ad arrivare dalle telecamere di videosorveglianza sulla strada. Nei filmati si vede la 500 che sfreccia. Poi l'auto prima urta un lampione, poi un albero, poi si ribalta e si ferma al centro della carreggiata. Una sequenza choc che ha ucciso i 5 ragazzi sul colpo. E i carabinieri di Monterotondo, coordinati dal procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto, come riporta il Corriere, non hanno dubbi: chi guidava la fiat 500 stava percorrendo "quella strada a velocità elevata prima di perdere il controllo dell'auto". E secondo gli investigatori l'auto avrebbe percorso a grandissima velocità il tratto che prima della rotatoria Ballotti su via Nomentana, porta al luogo dell'incidente. Ora i rilievi cercheranno di ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente.