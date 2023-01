Messina Denaro, spunta l'amante: "Sotto casa auto da 70mila euro"

29 gennaio 2023 a

Ci sono due donne che di fatto potrebbero aprire i cassetti dei segreti di Matteo Messina Denaro. Entrambe cinquantenni, una bionda, l'altra mora, sarebbero, secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere le amanti del boss dei boss. Sotto casa di una delle due ci sarebbe un'auto dal valore di 70mila euro. "Non è stato un regalo di nessuno, l’ha comprato lei un anno fa sfruttando un’occasione, toglietevi dalla testa certe idee", avrebbe detto una delle due ai cronisti sul posto.

Ma a quanto pare una delle due misteriose figure femminili che avrebbero frequentato Messina Denaro, qualche giorno fa è stata vista uscire dalla caserma dei carabinieri: "È andata per dare qualche chiarimento", ha affermato un parente della donna. Messina Denaro è famoso per la sua passione per le donne e gli inquirenti sapevano bene che il boss dei boss aveva un debole per il gentil sesso. E così adesso è un via vai di testimoni dalle caserme dei carabinieri.

Persone informate sui fatti che devono però chiarire la propria posizione. Una delle donne ha affermato di aver conosciuto Messina Denaro, ma di non sapere chi fosse. E da queste testimonianze preziose potrebbe arrivare la chiave per capire i segreti del boss. Confidenze, rivelazioni che si sarebbe lasciato sfuggire magari in un appuntamento con una sua amante. Gli inquirenti stanno lavorando in questa direzione per capire davvero, fino in fondo, chi è Matteo Messina Denaro.