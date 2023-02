A14, inferno in galleria: frontale e 3 morti a Grottamare

04 febbraio 2023 a

Dramma in una galleria di Grottamare, in provincia di Ascoli Piceno: un uomo e i suoi due figli, di 13 e 8 anni, sono morti nella mattinata di sabato 3 gennaio sulla A14, all'interno di una galleria, in seguito a un incidente frontale. Un altro ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravi condizioni. Stando a quel che si apprende, le vittime sarebbero di origine tedesca.

Lo schianto è stato terrificante: un frontale tra l'auto su cui viaggiavano le vittime e un camion, il tutto all'interno della galleria "Castello", il punto in cui è avvenuto l'incidente, dove si viaggia su una unica carreggiata a causa di un cantiere stradale. Uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, generando il terrificante schianto.

In seguito all'incidente, sulla A14 si sono formate lunghe code: attorno alle 12, arrivavano a circa 2 chilometri, ma la lunghezza è destinata a salire. L'autostrada A14, inoltre, è stata chiusa tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, in direzione Bologna.