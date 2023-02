Cospito, "se li portate lì...": disordini e minacce, caos degli anarchici a Roma

04 febbraio 2023 a

Il corteo organizzato a Roma dagli anarchici in solidarietà di Alfredo Cospito e contro il 41-bis è stato costellato da momenti di tensione, che le forze dell’ordine sono però riuscite a controllare, evitando che la situazione degenerasse. Partiti da piazza Vittorio, i manifestanti sono arrivati a Largo Preneste non senza disordini. Un gruppo di anarchici ha lanciato bottiglie e fumogeni contro la polizia e alcuni giornalisti.

Su via Prenestina sono esplosi dei petardi, con le forze dell’ordine che sono state costrette ad effettuare una carica di alleggerimento, senza però fare alcun ferito. I colpevoli dei disordini facevano parte delle retrovie del corteo e avevano il volto coperto: hanno commesso diversi atti vandalici, danneggiando una macchina della vigilanza privata, incendiando una cabina elettrica con i fumogeni e danneggiando una fermata degli autobus. Inoltre questo gruppo di manifestanti si è sfogato con i cassonetti dell’immondizia, che sono stati gettati in mezzo alla carreggiata.

Durante i disordini sono state fermate almeno tre persone, per questo motivo alcuni anarchici che hanno preso parte alla manifestazione hanno annunciato che andranno in via Genova, vicino alla sede della questura di Roma, per capire la situazione dei fermati. “Se domani verranno portati in carcere - è la dichiarazione minacciosa arrivata dal furgone che ha guidato la testa del corteo - ci troveremo alle 17 del pomeriggio davanti a quel carcere per portare la nostra solidarietà”.