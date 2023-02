Superenalotto, quanto intasca lo Stato dopo la vincita-record

17 febbraio 2023 a

Non è tutto oro ciò che luccica, arriva la manina dello Stato a decurtare la super-vincita al Superenalotto con il jackpot da record diviso in 90 quote. I giocatori che hanno la scheda vincente del Superenalotto dispongono di 90 giorni di tempo per presentarsi con la ricevuta presso gli uffici Sisal.

Una volta mostrata, il premio verrà versato nell’arco di un mese mediante bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibile, ma decurtato di una quinta parte che verrà prelevata dallo Stato secondo quanto stabilito dalla tassa sulla fortuna.

Va ricordato che la ricevuta di gioco è un titolo al portatore e quindi chiunque sia in possesso del titolo e si presenti per la riscossione, è considerato il vincitore. L’originale della ricevuta di gioco, ovvero l’attestazione cartacea della giocata, costituisce il solo e unico titolo di legittimazione per la riscossione della vincita. La stessa deve essere presentata integra e leggibile in ogni sua parte. I documenti da esibire per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal sono la carta d’Identità, il codice fiscale e la ricevuta della giocata vincente, fisica (se la giocato è avvenuta nel Punto vendita) o online (se la giocata è stata fatta da sito o da App).