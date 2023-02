Rigopiano, la sentenza: tutti assolti tranne il sindaco, caos in aula

23 febbraio 2023 a

a

a

Dopo diversi anni è arrivata la sentenza. Tutti assolti, tranne il sindaco per la tragedia di Rigopiano che il 18 gennaio del 2017 costò la vita a 29 persone. Questo pomeriggio è arrivata la sentenza di primo grado del processo a carico di chi aveva ruoli di responsabilità nella gestione del territorio nel momento della tragedia. Nel dettaglio due anni e otto mesi al sindaco di Farindola (Pescara) Ilario Lacchetta. La sentenza di condanna è stata pronunciata dal gup del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea per la tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto da una valanga. L'accusa aveva chiesto per Lacchetta, sindaco attuale e all'epoca del disastro, 11 anni e 4 mesi.

"Ucciso" da un cane randagio: come muore a 31 anni uno degli eroi di Rigopiano, il dramma nella Marisca

Assolti l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo e, l'ex presidente della Provincia, Antonio Di Marco. In aula subito dopo la lettura del dispositivo si è scatenato il caos. Urla e insulti contro la corte da parte dei familiari delle vittime che gridano all'ingiustizia. All'interno del tribunale ci sono stati diversi momenti di tensione con i parenti a urlare "vergogna" verso il giudice e gli imputati. Poi una frase che ha gelato l'aula: "Fate tutti schifo". Insomma dopo circa 6 anni da quella terribile tragedia sono arrivati i primi verdetti. Molto probabilmente ci sarà un secondo atto in appello.