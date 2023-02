Benzina con l'acqua: auto bloccate, il distributore da evitare

25 febbraio 2023 a

Hanno avuto tutti lo stesso problema: decine di automobilisti sono rimasti in panne per strada a Conegliano, in provincia di Treviso, perché il motore della macchina tutto a un tratto s'inchiodava. Il motivo? Tutta colpa della benzina annacquata distribuita da una pompa di carburante della zona, si legge sul Gazzettino. Il problema si è verificato in un piccolo distributore, gestito da un noto marchio internazionale, dopo che era appena arrivata una fornitura di benzina da 5mila litri. Dai racconti di alcuni automobilisti sono bastate appena 20 o 30 euro di rifornimento per lasciarli a piedi e mandare l'auto in panne. Solo dopo averla portata dal meccanico, hanno fatto tutti la stessa scoperta: c'era dell'acqua nella benzina.

Chi li risarcirà dei danni, visto che in tanti oltre al costo della riparazione dal meccanico hanno dovuto spendere anche i soldi del carroattrezzi, quando l'auto li ha piantati in mezzo alla strada? "L'acqua potrebbe essere stata pescata in fase di caricamento dell'autocisterna che rifornisce i punti vendita", spiega Moreno Parin, coordinatore provinciale dei Gestori di carburanti. "Oppure potrebbero esserci delle infiltrazioni nel serbatoio del distributore. I clienti comunque non devono preoccuparsi: c'è un iter apposito per la richiesta dei danni".