Anarchici, "vi mutileremo a colpi di esplosivo": la minaccia choc

Gli anarchici continuano a protestare e minacciare per mostrare sostegno ad Alfredo Cospito, detenuto al 41bis. "A colpi di sentenze vengono seppelliti uomini e donne nelle galere e mutilati i loro rapporti di amicizia e amore. A colpi di esplosivi saranno colpite le strutture e mutilati gli uomini del potere. Per ogni morto in mare, in carcere, di lavoro, nei Cpr, non una ma 100 bombe al padronato": a meno di 24 ore dalla conferma del 41 bis a Cospito, gli anarchici rivendicano l’attentato esplosivo al tribunale di Pisa, dove giovedì scorso era stato trovato un ordigno artigianale inesploso.

L'attentato è stato liquidato dagli autori con poche righe: "Abbiamo dimostrato che è possibile avvicinarsi ai palazzi del potere e colpire". Nel mirino ci finiscono le istituzioni e le forze di polizia: "All’antiterrorismo sappiamo che state preparando un’infinità di arresti per questi mesi di mobilitazione, i colpi di noi oppressi raggiungeranno presto le vostre mani". Citando personaggi come il magistrato Roberto Sparagna, l’ex ministra Cartabia e il Guardasigilli Nordio, gli anarchici hanno spiegato che le loro decisioni "avranno un’importanza storica per la qualità della violenza rivoluzionaria".

"Non saremo frettolosi ma cauti e lucidi nell’affinare le nostre tecniche per colpire sempre più forte il potere - hanno fatto sapere ancora gli anarchici -. Non è una minaccia ma una promessa che abbiamo fatto a noi stessi. Niente sarà più come prima". Intanto il legale di Cospito ha detto che le speranze che l’anarchico resti in vita "sono ridotte al lumicino". "I parametri vitali tengono ma siamo in presenza di una grave denutrizione, con un’atrofia muscolare diffusa, e la situazione potrebbe aggravarsi di giorno in giorno", ha spiegato il suo medico di fiducia. Cospito infatti ha ripreso lo sciopero della fame totale.