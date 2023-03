Meteo, Giuliacci: ribaltone sull'Italia, cosa accadrà il 12 marzo

10 marzo 2023 a

Meteo anomalo per l'Italia. Il Paese sta vivendo una vera e proria primavera anticipata. Lo conferma il team di meteorologi di Mario Giuliacci che prevede per i prossimi giorni una vera e propria impennata termica, con valori ben al di sopra le medie. Già questa settimana abbiamo avuto un assaggio di quello a cui andremo incontro. Il termometro ha raggiunto ormai 17-19 gradi in diverse aree.

"Ora - si legge - il quadro meteo a livello europeo proporrà l’arrivo di aria mite oceanica". Tradotto: subiremo un'ulteriore impennata che si verificherà nella prima parte del fine settimana. Più nel dettaglio, sabato 11 Marzo si verificheranno condizioni meteo anomale. "La risalita del caldo flusso sub-tropicale con i venti disposti dai quadranti occidentali". Insomma, marzo sarà il nuovo maggio. E non si escludono persino i 25-27 gradi.

Una piccola frenata arriverà però domenica. Quel giorno, nel pomeriggio, un rapido calo termico sarà protagonista. Tutta colpa dei venti freschi in arrivo dai quadranti settentrionali con possibili piogge. La parentesi "fredda" durerà ben poco. Dopodiché ci aspettiamo una nuova parentesi sciroccale, calda e umida. Un'alternanza non nuova per il mese di marzo, ma che ora più che mai vedrà le temperature alzarsi.