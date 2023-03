Codice della strada: pronto il nuovo piano, chi rischia la patente

16 marzo 2023 a

a

a

Matteo Salvini sta lavorando a un nuovo codice della strada. Diverse norme da introdurre sono in fase di studio, ma il tema è piuttosto urgente perché il bilancio dei morti sulle strade a causa di incidenti d’auto sta diventando sempre più allarmante. Dai dati dell’Asaps risulta che circa 200 persone hanno perso la vita nei primi due mesi del 2023. C’è quindi poco tempo da perdere e tanto da fare per porre un freno a questo triste fenomeno.

"Ecco il ponte sullo Stretto". Salvini mostra il plastico: sinistra travolta | Guarda

“Le stragi del weekend sono inaccettabili - ha dichiarato Matteo Salvini in un intervento a Rtl 102.5 - per invertire questa tendenza servono educazione stradale, prevenzione e sanzione. Bisogna spiegare ai ragazzi di 16 anni quello che si rischia in auto. Per chi guida drogato o ubriaco servono pene severissime: la patente non la vedi più. La stragrande maggioranza dei morti non sono più sulle autostrade, ma sulle strade extraurbane, con il buonsenso si potrebbero aumentare in alcuni tratti e diminuire in altri, ci stiamo lavorando con i tecnici, non è una scelta politica. Ci sono tratte autostradali ampie, dove sul modello tedesco si può pensare anche di aumentare i limiti”.

Il piano di Salvini per fermare la rapina sulla casa: retroscena, agguato alla Ue

Salvini ha premuto soprattutto sulla necessità di avere un’educazione stradale vera: “Non un'ora a semestre nelle scuole, dando anche punti in più sulla patente a chi frequenta questi corsi. A cui portare anche le associazioni, le madri e i padri che hanno perso figli, a spiegare ai ragazzi che cosa si rischia”.