Meteo-Giuliacci, bomba estiva sull'Italia: temperature "irreali", ecco quando

Dopo le piogge e temperature tipiche di febbraio, ecco che in Italia torna il caldo. Stando alle previsioni del team di Mario Giuliacci, busserà alle nostre porte l'Anticiclone africano. La novità era già stata prevista da alcuni modelli e oggi viene ufficialmente confermata. Nulla di cui preoccuparsi però. Quella in arrivo sarà non sarà una struttura di alta pressione molto invadente, durando giusto qualche giorno. Eppure i termometri si alzeranno e non di poco. In alcune zone, quelle lontane dal mare del Centro Sud, potremmo toccare i 24-25 gradi, mentre in Pianura Padana 21-23. Le aree costiere risulteranno invece mitigate dal mare ancora piuttosto freddo, che quindi limerà parecchio l'ascesa delle temperature.

Dimenticatevi le piogge, allora. Solo alcune zone tirreniche centrali e la Liguria di Levante dovrebbe ricevere qualche modestissima precipitazione. Niente invece altrove, né in Valpadana né sulle Adriatiche e né tanto meno al Sud. Qui il caldo sarà il vero protagonista, con un marzo più simile alla stagione estiva che a quella primaverile. Inutile dire che le conseguenze si fanno sentire. "Il caldo anomalo e la siccità - denuncia la Coldiretti- hanno mandato in tilt le coltivazioni nei campi lungo tutto lo stivale e stravolto completamente le offerte stagionali normalmente presenti su scaffali e bancarelle in questo periodo dell'anno".

L'Italia paga dunque lo scotto del "surriscaldamento che colpisce le imprese agricole con lo sconvolgimento dei normali cicli colturali che impatta sul calendario di raccolta e sulle disponibilità con effetti concreti anche per i consumatori che sono costretti a fare i conti con le fluttuazioni anomale dell'offerta dei prodotti che mettono nel carrello della spesa".