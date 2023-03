Sigarette e Gratta&Vinci a pochi centesimi: cosa è successo ai distributori

26 marzo 2023 a

"Alfredo Cospito fuori dal 41 bis". Questa la scritta che campeggiava, questa notte, sugli schermi dei distributori automatici di due catene di distribuzione automatica di sigarette e altra merce.

Tutto il contenuto del distributore poteva essere prelevato per pochi centesimi. È accaduto questa notte quando, presumibilmente un gruppo anarchico ha messo in atto un attacco informatico ai sistemi di gestione dei distributori per protestare contro il regime di "carcere duro" per Alfredo Cospito. E a quanto pare episodi simili si sono registrati a Milano. Almeno due distributori automatici di sigarette sono stati hackerati da sostenitori di Alfredo Cospito.



Il malfunzionamento anomalo è stato segnalato ieri sera alla questura del capoluogo lombardo. I due apparecchi della stessa azienda erano installati in via Novati, in centro, e nel mezzanino della fermata metro di Bisceglie. Oltre a erogare pacchetti di sigarette e ’Gratta vincì' per pochi centesimi, sul display del distributore di via Novati è comparsa la scritta ’Fuori Alfredo dal 41 bis’. Intanto la polizia postale è al lavoro sull’attacco hacker. Gli specialisti della polizia postale sono inoltre al lavoro in supporto dei siti istituzionali presi di mira dagli hacker. Ora gli inquirenti dovranno ricostruire passo passo cosa è accaduto davvero stanotte.