Meteo, Giuliacci: "Più intensa e duratura". Pasqua, si mette malissimo

Oggi, mercoledì 29 novembre, si entra nella seconda metà della settimana che precede quella di Pasqua e Pasquetta. E insomma, fari puntati sulle previsioni meteo. In primis quelle relative ai prossimi giorni. Secondo quanto riferito dall'ultimo bollettino di Mario Giuliacci, "dopo una breve parentesi nel complesso stabile con l’alta pressione tornata sul territorio nazionale siamo quindi in attesa di un nuovo peggioramento che porterà qualche fenomeno ad iniziare dalle regioni settentrionali e parte della Tirreniche, con un weekend che vedrà l'alternarsi tra giornate miti soleggiate e momenti più umidi piovosi". Insomma, per il weekend le previsioni non sono delle migliori.

Nel dettaglio, Mario Giuliacci spiega: "Fino a mercoledì sull'Italia ci sarà bel tempo, poi giovedì e venerdì avvertiremo un peggioramento che porterà un po’ di piogge sulle regioni settentrionali, specie sulle zone a Nord del Po". Ma nessun fenomeno abbondante né continuativo, poiché "avremo alternanza tra momenti soleggiati e mite, tant’è che sabato sarà bello; invece, domenica è prevista di nuovo pioggia un po' su tutta Italia", rimarca Giuliacci.

Si passa poi ai modelli e alle previsioni più attese, ovvero quelle della settimana di Pasqua e del lunedì di Pasquetta. Secondo Giuliacci, "la settimana dal 3 al 10 si presenterà piovosa su gran parte della Penisola, questo dovuto ad una prima perturbazione che dal 4 aprile regalerà fenomeni dapprima al Centro e poi infine al Sud. Un'altra più intensa e duratura perturbazione è prevista tra il 6 e il 10 di aprile". Dunque, probabili piogge, anche se, conclude Giuliacci, non può nemmeno essere escluso "un weekend stabile e soleggiato, ma saremo più precisi nei prossimi aggiornamenti", conclude Mario Giuliacci. Un meteo di Pasqua e Pasquetta, insomma, che deve ancora essere scritto. Per ora, soltanto indizi, di giorno in giorno più corposi e significativi.