Meteo-incubo, disastro a Pasqua e Pasquetta: cosa svelano i modelli

Che tempo ci sarà quest'anno a Pasqua e Pasquetta? In genere il cosiddetto Lunedì dell'Angelo viene rovinato dalle piogge o comunque da maltempo. E anche quest'anno dovrebbe essere mantenuta la tradizione. Le previsioni su domenica 9 e lunedì 10 aprile non sono ancora certe, ma pare ci si possa attendere quasi sicuramente freddo e qualche precipitazione. Nei prossimi giorni, fino al weekend di Pasqua, ci sarà un brusco ritorno del freddo in tutta Italia, con temperature in discesa, addirittura sotto le medie stagionali.

Secondo quanto spiegato dall'esperto di 3B Meteo Edoardo Ferrara, la giornata di domani, domenica delle palme, sarà caratterizzata da instabilità diffusa e piogge soprattutto al Centro-Sud. Una sorta di anticipazione del colpo di coda dell'inverno che interesserà il nostro Paese per tutta la settimana seguente. "Nel fine settimana i venti soffieranno da Nord e porteranno un fronte di aria fredda di diretta estrazione artica - ha spiegato Ferrara - avremo così una marcata instabilità atmosferica soprattutto domenica e ancora una volta al Centro-Sud, dove non mancheranno rovesci e temporali sparsi localmente, anche di forte intensità e accompagnati da grandine".

Continuerà a essere freddo, poi, anche nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 aprile, con rovesci al Sud e in parte al Centro. Le temperature infatti potranno calare anche di 8-10 gradi. Per quanto riguarda il weekend pasquale tra l'8 e il 10 aprile, è probabile che le correnti d'aria fredda provenienti da Nord insisteranno fino domenica 9 aprile, con clima secco al Nord e più umido al Centro-Sud.