Bologna, orrore alla Festa dell'Unità: ragazzina stuprata a filmata

La scorsa estate si è verificato un episodio spregevole durante la Festa dell’Unità, organizzata all’interno del Parco Nord di Bologna. Una 15enne ha denunciato uno stupro, che sarebbe stato anche filmato con lo smartphone dai presenti e adesso cinque minorenni - tra cui anche delle ragazze - e un maggiorenne sono stati denunciati per violenza sessuale di gruppo. I video e le testimonianze sono in mano alla Procura dei minori di Bologna e di quella ordinaria.

Stando a quanto riporta il Resto del Carlino, la 15enne era stata avvicinata in “modo amichevole” da una comitiva formata per lo più da coetanei. La serata è andata avanti tranquillamente, fino a quando la 15enne non è stata invitata ad appartarsi nella zona delle giostre, che era lontana da occhi indiscreti. Qui si sarebbe svolto il solito gioco della bottiglia, con il quale la ragazza sarebbe stata spinta a compiere atti sessuali con uno dei ragazzi. Mentre subiva violenza, gli altri avrebbero ripreso la scena con il telefonino.

Dopo alcuni giorni trascorsi in stato di choc e con la paura che i video potessero finire in rete, la 15enne si è presentata dai carabinieri per denunciare quanto accaduto. Le indagini hanno portato all’individuazione dei presunti autori dello stupro, con l’unico maggiorenne coinvolto che è stato raggiunto anche da un divieto di avvicinamento, non ancora applicato perché quando è stato notificato il giovane non era in casa.